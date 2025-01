Η Παρτίζαν ήταν το «απόλυτο αφεντικό» της αναμέτρησης κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους Σέρβους να επικρατούς εμφατικά με 98-75.

Σε παιχνίδι για τη 19η αγωνιστική της Euroleague, η Παρτίζαν υποδέχθηκε στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ ΑΒίβ, της οποίας κυριάρχησε κατά κράτος επικρατώντας με σκορ 98-75.

Στο 9-10 πλέον η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τη στιγμή που η ομάδα του Ισραήλ υποχώρησε στο 5-14.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Στέρλινγκ Μπράουν που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 4 ασίστ και 3/4 τρίποντα.

Με την... καθιερωμένη ρίψη λούτρινων στο παρκέ της Beogradska Arena να προηγείται του τζάμπολ του αγώνα, Παρτίζαν και Μακάμπι Τελ Αβίβ «διασταύρωσαν τα ξίφη» τους, σε ματς που γρήγορα εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο.

Οι γηπεδούχοι με το «καλημέρα» πάτησαν... γκάζι και ξέφυγαν με σκορ 27-15 μετά τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα του παιχνιδιού ισορρόπησε, ωστόσο οι γηπεδούχοι διατηρούσαν με άνεση το προβάδισμα που είχαν χτίσει από νωρίς, χωρίς να ανεβάζουν ταχύτητες.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με σκορ 48-32 υπέρ της Παρτίζαν, αλλά η συνέχεια ήταν ακόμα πιο δύσκολη για την ομάδα του Όντετ Κάτας.

Partizan’s press does the job! 💪🔥



A perfect defensive trap leads to Brown’s explosive fastbreak slam! 🏀💥 pic.twitter.com/CXXVVsqcBs