Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν τέθηκαν αντιμέτωπες στο Κάουνας, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με σκορ 78-72, έχοντας για ένα ακόμα βράδυ σε πολύ καλή κατάσταση τον Τεό Μαλεντόν.

Η Ζάλγκιρις υποδέχθηκε την Βιλερμπάν στο Κάουνας, με την ομάδα της Λυών να φτάνει στη νίκη με 78-72 και να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 8-9, χαλώντας το εορταστικό κλίμα που είχαν δημιουργήσει οι γηπεδούχοι.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Τεό Μαλεντόν που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο που πέτυχε 22 πόντους, αλλά δεν έφτασαν για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι.

Smailagic with a HUGE dunk! 🤯



Alen Smailagic drives to the rim for a big two-handed throwdown! #MotorolaMagicMoments | @bczalgiris @Moto pic.twitter.com/ejhLydnnSy