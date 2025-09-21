Η Ζάλγκιρις απάντησε στον Φουρνιέ: «Μην ξεχάσεις το γαλακτομπούρεκο όταν έρθεις στο Κάουνας»

Η Ζάλγκιρις απάντησε στο χιουμοριστικό tweet του Εβάν Φουρνιέ για το γαλακτομπούρεκο, καλώντας τον να φέρει στο επόμενο παιχνίδι στο Κάουνας.

Το tweet του Εβάν Φουρνιέ για τον Μόουζες Ράιτ, που τον χαρακτήρισε «Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», έδωσε... τροφή στη Ζάλγκιρις.

Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν νικηφόρα στο πρωτάθλημα, με τον Μόουζες Ράιτ πρωταγωνιστή. Και λίγο αργότερα τον ρώτησαν, αν ο Εβάν Φουρνιέ έχει δίκιο για αυτό που έγραψε.

Ο Ράιτ χαμογέλασε μόλις είδε το tweet του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και παραδέχτηκε πως έχει εθισμό, αλλά όχι στα γλυκά.

Ο γύρος είναι αυτό που ζήτησε ο Ράιτ, με τη Ζάλγκιρις να καλεί τον Φουρνιέ να φέρει γαλακτομπούρεκο την επόμενη φορά που ο Ολυμπιακό θα επισκεφτεί το Κάουνας.

Το tweet της Ζάλγκιρις για τον Εβάν Φουρνιέ