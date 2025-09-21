Η Ζάλγκιρις απάντησε στον Φουρνιέ: «Μην ξεχάσεις το γαλακτομπούρεκο όταν έρθεις στο Κάουνας»
Το tweet του Εβάν Φουρνιέ για τον Μόουζες Ράιτ, που τον χαρακτήρισε «Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», έδωσε... τροφή στη Ζάλγκιρις.
Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν νικηφόρα στο πρωτάθλημα, με τον Μόουζες Ράιτ πρωταγωνιστή. Και λίγο αργότερα τον ρώτησαν, αν ο Εβάν Φουρνιέ έχει δίκιο για αυτό που έγραψε.
Ο Ράιτ χαμογέλασε μόλις είδε το tweet του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και παραδέχτηκε πως έχει εθισμό, αλλά όχι στα γλυκά.
Ο γύρος είναι αυτό που ζήτησε ο Ράιτ, με τη Ζάλγκιρις να καλεί τον Φουρνιέ να φέρει γαλακτομπούρεκο την επόμενη φορά που ο Ολυμπιακό θα επισκεφτεί το Κάουνας.
Το tweet της Ζάλγκιρις για τον Εβάν Φουρνιέ
Don’t forget to bring that Galaktoboureko when you land in Kaunas for the @EuroLeague game, @EvanFourmizz. 🍰👀 pic.twitter.com/BxJbahN5V7— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 21, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.