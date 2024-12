Οι φίλοι της Ζάλγκιρις δεν ξέχασαν τα γενέθλια του «θρύλου» τους, Άρβιντας Σαμπόνις, τραγουδώντας ρυθμικά το όνομα του, πριν το τζάμπολ του αγώνα κόντρα στη Βιλερμπάν.

Η Ζάλγκιρις κλίθηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βιλερμπάν στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους φίλους της να γεμίζουν για ακόμα μια φορά τη Zalgirio Arena.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, η λιθουανική ομάδα προέβαλλε στις οθόνες του γηπέδου τη θρυλική φιγούρα των Λιθουανών, του Άρβιντας Σαμπόνις, συνοδευόμενη με ευχές για χαρούμενα γενέθλια.

Σε μηδενικό χρόνο, οι φίλοι των γηπεδούχων ξεκίνησαν να τραγουδούν ρυθμικό το όνομα του παλαίμαχου εμβληματικού σέντερ της ομάδας τους, δημιουργώντας ένα όμορφο σκηνικό.

Ο Σαμπόνις, ο οποίος χθες (19/12) έγινε 60 χρονών, αγωνίστηκε για 10 σεζόν με τα χρώματα της ομάδας του Κάουνας, με το όνομα του να γίνεται σύνθημα στο στόμα των φιλάθλων της μέχρι και σήμερα.

Zalgiris fans celebrate the 60th birthday of legend Arvydas Sabonis at the @ZalgirioArena before the game! 🌟🎂 pic.twitter.com/3rXvcPEcCw