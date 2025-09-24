Η Ζάλγκιρις Κάουνας έκανε το 2/2 στο λιθουανικ΄'ο πρωτ΄θλημα, με την ομάδα του Κάουνας να επικρατεί της Σιαουλιάι με 92-74.

Η Ζάλγκιρις είχε εύκολο έργο απέναντι στην Σιαουλιάι και έκανε το 2/2 στη λιθουανική λίγκα.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η Ζάλγκιρις πάτησε γκάζι και ξέφυγε στο σκορ, ενώ στην συνέχεια υπερασπίστηκε το προβάδισμά της, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίος της Ζάλγκιρις ήταν ο Ίγκνας Μπραζντέικις, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να τελειώνει την αναμέτρηση με 13 πόντους (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 3/3 βολές) σε κάτι λιγότερο από 13' στο παρκέ, ενώ ακόμη δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα ο Μόουζες Ράιτ είχε 12 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς (6/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο) και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Νάιτζελ Γουίλιαμς - Γκος πρόσθεσε 7 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 50-29, 70-54, 93-72