Ζάλγκιρις - Σιαουλιάι 92-74: Εύκολη νίκη με κορυφαίους τρεις πρώην παίκτες του Ολυμπιακού
Η Ζάλγκιρις είχε εύκολο έργο απέναντι στην Σιαουλιάι και έκανε το 2/2 στη λιθουανική λίγκα.
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η Ζάλγκιρις πάτησε γκάζι και ξέφυγε στο σκορ, ενώ στην συνέχεια υπερασπίστηκε το προβάδισμά της, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση.
Κορυφαίος της Ζάλγκιρις ήταν ο Ίγκνας Μπραζντέικις, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να τελειώνει την αναμέτρηση με 13 πόντους (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 3/3 βολές) σε κάτι λιγότερο από 13' στο παρκέ, ενώ ακόμη δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα ο Μόουζες Ράιτ είχε 12 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς (6/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο) και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Νάιτζελ Γουίλιαμς - Γκος πρόσθεσε 7 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 50-29, 70-54, 93-72
