Ομπστ: «Ο Κάρι θα δυσκολευόταν να με νικήσει σε διαγωνισμό τριπόντων»

Ο Αντρέας Ομπστ δεν έχει κρύψει πως το είδωλο του είναι ο Στεφ Κάρι, όμως σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε πως ο σούπερ σταρ των Γουόριορς θα δυσκολευόταν να τον κερδίσει σε διαγωνισμό τριπόντων, ο οποίος φαίνεται να είναι προ των πυλών.

Ο Αντρέας Ομπστ είναι ένας εκ των πρωτεργατών της φετινής πορείας της Μπάγερν Μονάχου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις στις οποίες συγκαταλέγεται χωρίς αμφιβολία και η επίδοση των 11 εύστοχων τριπόντων κόντρα στην Μπαρτσελόνα στις 22 Νοεμβρίου, η οποία αποτελεί παράλληλα και ρεκόρ για τη Euroleague.

It's unique, magical, a historic moment! Here are Andreas Obst's 11 three-pointers ☄️@Fruit_96 becomes the record holder for the most 3-point shots made in a EuroLeague basketball game 🎯🎯🎯



