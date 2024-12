EuroLeague, Top-10: Με «ιπτάμενο» Χουάντσο και στην κορυφή «clutch» Κλάιμπερν, Τζόουνς (vid)

Δείτε τις κορυφαίες φάσεις της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να «ίπταται» στην Κωνσταντινούπολη και τους Γουίλ Κλάιμπερν και Καρλίκ Τζόουνς να ξεχωρίζουν με τα νικητήρια σουτ τους.

Μια ακόμα αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης ολοκληρώθηκε με τις εντυπωσιακές αλλά και τις καθοριστικές φάσεις να μη λείπουν.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κάρφωσε δυναμικά στο Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR κερδίζοντας μια θέση στο Top-10 της 15ης «στροφής» της EuroLeague, ενώ ξεχωρίζουν το νικητήριο σουτ του Καρλίκ Τζόουνς στην έδρα της Άλμπα και κυρίως το εντυπωσιακό τετράποντο του Γουίλ Κλάιμπερν στην έδρα της Μπασκόνια.

Δείτε τις 10 κορυφαίες φάσεις της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Another week filled with BIG Moments 🍿 🔥



Check out the Top 10 Plays of the Round!



‘Top Plays of the Round’ I @turkishairlines pic.twitter.com/8PaLhxCtNN