Σχεδόν 1000 οπαδοί της Παρτίζαν ξεκίνησαν την... κάθοδό τους και πήραν θέση στην «Beogradska Arena» για το εκτός έδρας ντέρμπι της EuroLeague με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο ντέρμπι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague (21/11, 21:00) το οποίο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ένεκα των συνθηκών που επικρατούν στην εξέδρα.

Και αυτό γιατί το παρών έχουν δώσει περίπου 1000 οπαδοί των «ασπρόμαυρων» στην «Beogradska Arena» που έχει «ντυθεί» στα ερυθρόλευκα για την γηπεδούχο ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Οι φίλοι της Παρτίζαν έκαναν... αισθητή την παρουσία τους στους δρόμους του Βελιγραδίου καθοδόν για το επιβλητικό γήπεδο της σερβικής πρωτεύουσας, ενώ τοποθετήθηκαν στο πέταλο του πάνω διαζώματος, φυσικά απέναντι από τους οργανωμένους οπαδούς του Αστέρα.

Partizan fans on their way to the Belgrade Arena. ⚫⚪



It has been confirmed that 1000 Partizan fans will attend the game between Crvena Zvezda and Partizan.pic.twitter.com/OPvybUGjDu