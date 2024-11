Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια και έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα». Ο Ναν ηγήθηκε, ο Γκραντ «καθάρισε» και το Gazzetta με τη βοήθεια του InStat παρουσιάζει 3 από τα βασικά στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague έχοντας κάνει το απόλυτο, επικρατώντας αρχικά της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 93-87 και στη συνέχεια της Βίρτους μέσα στη Μπολόνια με 82-77.

Έτσι όπως έγινε και στο ΟΑΚΑ, στην Ιταλία το «τριφύλλι» δυσκολεύτηκε να… καθαρίσει τον αγώνα, κάτι το οποίο κατάφερε στα τελευταία λεπτά και στους δύο αγώνες.

Κόντρα στη Βίρτους φυσικά ξεχώρισε το φινάλε του Τζέριαν Γκραντ, με τον Κέντρικ Ναν να έχει για μία ακόμη φορά συνολικά κομβικό ρόλο στη νίκη των «πρασίνων» ενώ οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι στα τρίποντα κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου.

Το Gazzetta με τη βοήθεια της InStat αναλύει τα τρία αυτά βασικά κομμάτια του παιχνιδιού που «κούμπωσαν» και έφεραν τελικά τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

Ο Κέντρικ Ναν, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος αποτελεί έναν από τους βασικούς «άξονες» του παιχνιδιού του Εργκίν Αταμάν. Κόντρα στη Βίρτους αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ έχοντας 20 πόντους (3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 5/8 βολές) σε 26:34 λεπτά εντός παρκέ.

Ο Αμερικάνος γκαρντ πέρα από τα καλάθια του, βοήθησε στη δημιουργία ακόμα 6 πόντων έχοντας μοιράσει 3 ασίστ, 2 από αυτές στον Ματίας Λεσόρ και 1 στον Κώστα Σλούκα.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πήραν… φωτιά από το τρίποντο καθώς ολοκλήρωσαν την περίοδο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου μετρώντας 6/10 εύστοχα!

Οι δύο «αρχιμάστορες» του Παναθηναϊκού ήταν ξανά ο Κέντρικ Ναν αλλά και ο Κώστας Σλούκας, οι οποίοι βρήκαν στόχο δύο φορές ο καθένας πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, με τον Αμερικάνο γκαρντ μάλιστα να έχει 100% ευστοχία.

Με αυτόν τον τρόπο οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και το σκορ στο 46-43.

Μπορεί τα στατιστικά του Τζέριαν Γκραντ από τον αγώνα στη Μπολόνια, σε πρώτη όψη να μην εντυπωσιάζουν (11 π., 0/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ασίστ σε 28:07 λεπτά), ωστόσο η παρουσία του στο παρκέ υπήρξε καθοριστική για το «διπλό».

.@JerianGrant hits a HUGE three for the lead 🤯



Big win in Bologna!#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/URMDWmi8zl