Με διπλή εκπροσώπηση στο Top 10 της 9ης αγωνιστικής της Euroleague ο Παναθηναϊκός.

Το πρώτο μισό της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας» έφτασε στο τέλος του πριν από μερικές ώρες με την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στη λίστα με τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα βρίσκονται δύο φάσεις από παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν που έχει αποκτήσει πλέον σταθερό ρόλο στα Top 10 της διοργάνωσης βρίσκεται στην 7η θέση ενώ η τριμερή τάπα του Κέντρικ Ναν καταλαμβάνει τη 2η, πίσω από το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κάρσεν Έντουαρντς.

Best of the best from Round 9 is here!🔥



You don't want to miss these actions😮



Top Plays of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/PbPtUxshkj