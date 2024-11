Ο Ίγκνας Μπραζντέικις δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την Ζάλγκιρις Κάουνας στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Μπάγερν Μονάχου και Ζάλγκιρις Κάουνας διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Πέμπτης (07/11, 21:45) για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρ' όλα αυτά, με μια απουσία της τελευταίας στιγμής θα παραταχθούν οι Λιθουανοί μιας και δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ίγκνας Μπραζντέικις ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην πλάτη και έμεινε εκτός δωδεκάδας.

Έτσι, τη θέση του θα πάρει ο 18χρονος Μάντας Γιουζένας που πραγματοποίησε και θετική εμφάνιση στο περασμένο ματς πρωταθλήματος με αντίπαλο την Γιουβέντους, πετυχαίνοντας 12 πόντους. Την ίδια στιγμή, ντεμπούτο με τη φανέλα της Ζάλγκιρις θα κάνει ο Λόνι Γουόκερ, με τον μέχρι πρότινος NBAερ να συστήνεται στο ευρωπαϊκό κοινό.

Ignas Brazdeikis will miss tonight’s game due to back pain. He has been replaced by the youngster Mantas Juzenas on the 12-man roster. pic.twitter.com/O2TL40bZJG