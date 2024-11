«Διπλό» μεγάλης βαθμολογικής σημασίας για τη Μπάγερν που επικράτησε εκτός έδρας της Βιλερμπάν με σκορ 84-71 και έφτασε τις πέντε νίκες στη φετινή Euroleague και τις τέσσερις συνεχόμενες στη διοργάνωση.

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε νικηφόρο πέρασμα από την έδρα της Βιλερμπάν επικρατώντας με σκορ 84-71. Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες και εδραιώθηκε στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας της Euroleague με απολογισμό 5 νίκες και δύο ήττες.

Αντιστρόφως ανάλογη πορεία για τη Βιλερμπάν, που υποχώρησε στο 2-5, έχοντας σε καλό βράδυ τον Νάντο Ντε Κολό που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους.

Για τους Βαυαρούς κορυφαίος ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος παρά τον τραυματισμό του στο κεφάλι, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Η Μπάγερν επισκέφτηκε την έδρα της Βιλερμπάν στη Λυών, ξεκινώντας ανταγωνιστικά την αναμέτρηση. Με περισσότερο αναγνωριστικά καλάθια, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να αποσπαστούν η μια της άλλης, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 19-17 υπέρ των Γερμανών.

Στη δεύτερη περίοδο ακολούθησε το «ξέσπασμα» από τους παίκτες του Γκόρντον Χέρμπερτ. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν εύκολους διαδρόμους προς το καλάθι της Βιλερμπάν και με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, αλλά και καλή κυκλοφορία της μπάλας έφτασαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα 10 πόντων (43-33).

The @DevinBooker31 and @Cboogie_3 connection is doing its thing AGAIN 👀 🚀 #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/toCrhFg7V3