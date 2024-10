Ο Εβάν Φουρνιέ ανήμερα των γενεθλίων του (29/10) είδε τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό να του κάνουν έκπληξη με τον ίδιο να έχει ξεκάθαρο μήνυμα για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός αναζητά απόψε (29/10, 21:15, NovaSports Prime, live εξέλιξη στο Gazzetta), τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του στη φετινή Euroleague υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Πριν τον αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν έκπληξη στον εορτάζων Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του μετά το καθιερωμένο «happy birhtday και κατόπιν να λέει «πάμε να νικήσουμε μαλ...», δείχνοντας πως έχει αρχίσει ήδη να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα.

🤔 @EvanFourmizz What did you wish for ?



#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/l15KUWPrTV