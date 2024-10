Ο Κίναν Έβανς αποκάλυψε στην κάμερα της Ζαλγκίρις Κάουνας τον λόγο που άλλαξε το look που είχε στα μαλλιά του εδώ και χρόνια.

Ένα νέο ξεκίνημα είναι αποφασισμένος να κάνει ο Κίναν Έβανς, ερχόμενος σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024.

Ο Αμερικανός σκόρερ προχώρησε, μεταξύ άλλων και σε μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την εμφάνισή του αφού αποχωρίστηκε τα κοτσιδάκια που συνοδευόταν το look στα μαλλιά του.

Μιλώντας στην κάμερα του επίσημου λογαριασμού της πρώην ομάδας του, της Ζαλγκίρις Κάουνας ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (11/10, 21:15), ο Έβανς εκμυστηρεύτηκε πως... βαρέθηκε το συγκεκριμένο στυλ θέλοντας να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και κονταίνοντας αρκετά το μαλλί του. Τα braids, όπως λένε οι Αμερικάνοι το συγκεκριμένο στυλ, τα διατηρούσε εδώ και τρία χρόνια και πλέον ο 28χρονος κόμπο-γκαρντ αφήνει, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, το εν λόγω lool στον νεοαποκτηθέντα παίκτη της Ζαλγκίρις Κάουνας, Σιλβέν Φραντσίσκο.

