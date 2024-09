Αταμάν: «Να καταφέρω με τον Σλούκα, ότι κατάφερα και με τον Λάρκιν»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη τύπου για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στάθηκε στη κουλτούρα του τουρνουά, αλλά και σε αυτή που πρεσβεύει η οικογένεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών, με την παρουσία τεσσάρων ομάδων της Euroleague να εμπλουτίζουν ακόμα περισσότερο το «λαμπερό» τουρνουά που θα λάβει χώρα στο Καλλιμάρμαρο. Ο λόγος για τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό, όπως επίσης για τις Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την Εφές και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, του Όγκνιεν Κάτας.

«Από νωρίς κατάλαβα την ποιότητα και την κουλτούρα της οικογένειας Γιαννακόπουλου»

«Καλώς ήρθατε όλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που υποδεχόμαστε ως ομάδα, αλλά και εγώ προσωπικά τρεις σπουδαίες ομάδες και τρεις σπουδαίους προπονητές, όπως το είδωλο μου στην αρχή της καριέρας μου, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τρεις καταπληκτικούς παίκτες, με έναν εκ των οποίων κατακτήσαμε δύο συνεχόμενες Euroleague, τον Σέιν Λάρκιν, κάτι το οποίο ελπίζω να καταφέρουμε φέτος με τον Κώστα Σλούκα. Συγχαρητήρια και στον Τζον Μπαρτολομέο που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρυσι και τον αντιμετωπίσαμε πέρυσι στα playoffs. Από όταν ξεκίνησα με τον Παναθηναϊκό κατάλαβα την ποιότητα και την κουλτούρα της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, αλλά και την κουλτούρα της οικογένειας Γιαννακόπουλου που ξεκίνησε με τον Παύλο και συνεχίζεται με τον Δημήτρη. Ελπίζω το συγκεκριμένο τουρνουά να είναι κάτι ξεχωριστό ειδικά σε αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο. Το μπάσκετ όμως δεν είναι μόνο το παιχνίδι και οι τίτλοι, είναι επίσης κάτι ξεχωριστό, κάτι που σχετίζεται με την κουλτούρα, είναι ένα σόου. Αυτό που θα φανεί από το τουρνουά είναι ότι ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους».

Για το αν είναι πιο δύσκολο να γίνεις 1ος από 17ος ή να κάνεις back to back: «Όπως είπε ο Ζέλικο το παρελθόν είναι το παρελθόν. Νέα σεζόν. Να χαρούν όλοι το αστέρι μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Τότε ξεκινάει νέα σεζόν, με νέους στόχους. Όλες οι ομάδες είναι καλύτερες, με σπουδαίες μεταγραφές. Θα είναι δύσκολη σεζόν, δεν έχει σημασία που κερδίσαμε πέρσι. Για εσάς είναι back to back για εμένα είναι ακόμη μία διοργάνωση που ο στόχος μας, όπως και των άλλων ομάδων, είναι να πάμε στο Final Four και να πάρουμε τον τίτλο»