Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα λανσάρει το glass floor στη EuroLeague και το Gazzetta υπενθυμίζει τις εντυπωσιακές δυνατότητες που προσφέρει αυτή η καινοτομία στους αγώνες των πρωταθλητών Ευρώπης στο ΟΑΚΑ.

Το ΟΑΚΑ θα γίνει το πρώτο γήπεδο στη EuroLeague που θα τοποθετηθεί glass floor, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να προμηθεύεται το κορυφαίο της αγοράς, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στα 3.2 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική εταιρεία ASB.

Πρόκειται για μια καινοτομία που θα προσφέρει μια ιδιαίτερη εμπειρία στους φιλάθλους του «τριφυλλιού» και πλέον το ζητούμενο έχει να κάνει με την τοποθέτησή του ώστε το πρώτο παιχνίδι για τη νέα EuroLeague στο ΟΑΚΑ να διεξαχθεί με το glass floor.

Σε κάθε περίπτωση, το glass floor βοηθάει τόσο την ομάδα σε θέμα προπονήσεων και τακτικής, αλλά και την ανάδειξη των χορηγών στο παρκέ κατά τη διάρκεια των αγώνων, μειώνοντας παράλληλα τους τραυματισμούς των παικτών και το Gazzetta υπενθυμίζει τις εντυπωσιακές δυνατότητές του.

Aρχικά το glass floor εξασφαλίζει ασφαλέστερες και φιλοκότερες συνθήκες για τις αρθρώσεις των αθλητών, αφού χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα και αντίσταση στην ολίσθηση. Επιπλέον προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα που υπερβαίνει τα συμβατικά ξύλινα αθλητικά δαπέδα. Δυσκολεύει την πτώση ή τα γλιστρήματα σε σχέση με τα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Επίσης το νέο δάπεδο είναι άοσμο.

Είναι σχεδιασμένο με σκοπό την καλύτερη δυνατή εμπειρία εμπειρία παίκτη και θεατή. Προσαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εμφάνιση δυναμικού περιεχομένου, όπως λογότυπα ομάδων, χορηγοί, διαφημίσεις, videos και οπτικά εντυπωσιακά γραφικά.

Συνδέει τον αθλητισμό με την τεχνολογία και την καλύτερη δυνατή εμπειρία των φιλάθλων. Το σύστημα ενσωματώνει δεδομένα παρακολούθησης της απόδοσης και της καταπόνησης των αθλητών, ακόμα και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην προπόνηση, μεταφράζοντας δεδομένα σε δυναμικά γραφικά (και κατά τη διάρκεια των time out) με σκοπό την καλύτερη και πιο προσεγμένη δουλειά.

