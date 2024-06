ΓεροΓιοβάισα: Μιλουτίνοφ vs Λεσόρ στην απόλυτη «μάχη» της ρακέτας

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος και ο ΓεροΓιοβάισα στέκεται στη «μάχη» της ρακέτας ανάμεσα σε Μιλουτίνοφ και Λεσόρ.

Μπορεί ο Μιλουτίνοφ να ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στο «break» στο ΟΑΚΑ, όμως για δυο πόντους μας χάλασε το 3/3 στις προτάσεις μας. Τόσο οι Over 3.5 ασίστ του Γκραντ, όσο και το Over 1.5 τρίποντο του Σλούκα βγήκαν, όμως ο «Μίλου» έμεινε στους 12 πόντους και δεν κατάφερε να μας δικαιώσει για τους Over 13.5 πόντους.

Στο Game 2 της σειράς ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (21:30) τον Παναθηναϊκό (21:30) στο ΣΕΦ. Όπως φάνηκε στο πρώτο ματς η μάχη της ρακέτας ανάμεσα σε Λεσόρ και Μιλουτίνοφ θα είναι κομβική για την κατάληξη των τελικών.

Οι Over 12.5 πόντοι του Λεσόρ προσφέρονται σε απόδοση 1.83, ενώ συνδυαστικά οι Over 22.5 πόντοι και ριμπάουντ του Μιλουτίνοφ «πληρώνουν» επίσης στο 1.83. Στην ίδια απόδοση βρίσκουμε και το Over 23.5 συνολικών πόντων, ριμπάουντ και ασίστ του Κέντρικ Ναν.