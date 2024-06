Όπως όλα δείχνουν, η Ρεάλ Μαδρίτης τελικά δεν θα «κυνηγήσει» την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν, παίκτη για τον οποίο φαίνεται ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός.

Η εποχή όπου τα μεταγραφικά σενάρια έχουν την τιμητική τους έχει αρχίσει. Ένα από τα πιο hot ονόματα είναι αυτό του Λορέντζο Μπράουν της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τον προηγούμενο καιρό οι φήμες έλεγαν ότι ο 33χρονος γκαρντ θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τα όσα μεταφέρει ο Άρελ Γκίνσμπερ, η «βασίλισσα» αποφάσισε να μην «κυνηγήσει» την απόκτησή του καθώς κρίθηκε πολύ ακριβή ενώ σύμφωνα με παλιότερα ρεπορτάζ του ίδιου δημοσιογράφου, στο «παιχνίδι» για την αγορά του βρισκόταν επίσης η Φενέρμπαχτσε αλλά και ο Παναθηναϊκός!

Η Ρεάλ Μαδρίτης πάντως, φαίνεται πως έχει βρει ήδη ένα νέο γκαρντ καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, έχει πληρώσει τη ρήτρα του Αντρές Φελίζ.

🚨🚨I can tell that Lorenzo Brown won’t play for Real Madrid next season!



Real got a final decision to give up on the player because the deal was too expensive



Brown can still get a big offers from teams but Madrid was his top priority, staying with Maccabi is still an option pic.twitter.com/aYenetafwB