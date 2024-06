Η Ρεάλ πληρώνει τη ρήτρα του Φελίζ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα πληρώσει τη ρήτρα του Αντρές Φελίζ, η οποία φτάνει στις 500.000 ευρώ και θα τον κάνει δικό της για την επόμενη σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βάζει μπροστά το μεταγραφικό της σχεδιασμό, πληρώνοντας τη ρήτρα του Αντρές Φελίζ στην Μπανταλόνα. Αυτή σύμφωνα με τη σελίδα ensestando.es φτάνει στις 500.000 ευρώ, με τον παίκτη να έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν.

Ο Φελίζ (πόιντ γκαρντ), μέλος της Εθνικής ομάδας της Δομινικανής Δημοκρατίας και υποψήφιος να αγωνιστεί στο Προολυμπιακό τουρνουά της Ελλάδας, μέτρησε 15 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ σε μέσο όρο 27:03 με τη φανέλα της Μπανταλόνα στην ACB.

Η Ρεάλ καλείται να διαφοροποιήσει την περιφέρειά της, μετά την αποχώρηση του Ρούντι Φερνάντεθ, λόγω της απόσυρσής του, αλλά και άλλων παικτών.

