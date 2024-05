Ο Ματίας Λεσόρ κλήθηκε να βαθμολογήσει τέσσερα plays της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, με το buzzer beater του Γκριγκόνις στο Πριγκιπάτο να παίρνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του.

Η Euroleague παρουσίασε τέσσερις στιγμές του Παναθηναϊκού AKTOR στη φετινή διοργάνωση. Για την ακρίβεια τέσσερις φάσεις και του ζήτησε να τις βάλει σε σειρά προτεραιότητας.

Στην κορυφή της λίστας του επέλεξε το τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνις στο Μονακό, με το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε αποδράσει με τη νίκη και τον ίδιο να λέει «ήταν η στιγμή που μας άλλαξε τη σεζόν» θέλοντας να αιτιολογήσει την επιλογή του.

Στο νούμερο «2» επέλεξε την εντυπωσιακή τάπα του Τζέριαν Γκραντ στον Τζαλίν Σμιθ σε ματς Παναθηναϊκού-Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ, στο νούμερο «3» το... σπάσιμο των αστραγάλων του Τζαμπάρι Πάρκερ από τον Κέντρικ Ναν πριν ευστοχήσει σε τρίποντο, ενώ στο νούμερο «4» άφησε τον... εαυτό του για το πόστερ κάρφωμα στον Βενσάν Πουαριέ.

With @ThiasLsf rating some of the @paobcgr best actions from the 2023-24 season☘️👇



Agree with him?🤔 pic.twitter.com/Hk61oJevKF