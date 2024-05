Τον Παναθηναϊκό θα στηρίξει στο ζευγάρι του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε η Μονακό, όπως τόνισε και ο λογαριασμός της ομάδας στο twitter.

Μονακό και Φενέρμπαχτσε έπαιξαν μία σειρά στα όρια, με τους Τούρκους να γίνονται η πρώτη ομάδα που κάνει break σε Game 5 play off της EuroLeague, λίγη ώρα πριν το πετύχει και ο Ολυμπιακός.

Κάτι που όμως έστρεψε τους φίλους της Μονακό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και προφανώς στο πλευρό του Παναθηναϊκού. Το επίσημο ακάουντ των Μονεγάσκων στο twitter εξέφρασε την πλήρη στήριξη προς τον Παναθηναϊκό, ενόψει του ημιτελικού.

Θυμίζουμε πως οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο εκ των δύο ημιτελικών, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το βράδυ της 24ης Μαΐου τη Ρεάλ.

Us during the EuroLeague Final Four: @paobcgr 😌☘️ pic.twitter.com/TpTB2NHqRI