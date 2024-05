Το ΟΑΚΑ θα είναι ασφυκτικά γεμάτο στο Game 5 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπι, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν sold out.

Χρειάστηκαν μόλις έξι ώρες και αρκετή υπομονή, με το sold out να είναι η μοναδική πιθανότητα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων για τον... τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Την Τρίτη του Πάσχα (21:15), οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν την ομάδα από το Ισραήλ στο Game 5 της προημιτελικής σειράς, με το νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final Four του Βερολίνου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς τους, αφού αναμένεται να μην... πέφτει καρφίτσα. Μάλιστα σε αρκετές στιγμές της διάθεσης, η ουρά αναμονής για την απόκτηση ενός εισιτήριο για το μεγάλο ματς, έφτασε στις 45.000 ατόμων!

SOLD OUT IN A FLASH! 💥



All tickets were gone in only 6 hours!



A roaring crowd awaits 😤☘️#PAOFans, you are amazing! Let’s break the sound records too 🔊#WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/ckROAKu9bs