Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις πήρε τον τίτλο του MVP μετά το τέλος των τεσσάρων Game 1, για τα προημιτελικά της EuroLeague.

Ο άνθρωπος που έβαλε 50 πόντους σε μία αναμέτρηση της EuroLeague, ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις πήρε το βραβείο του MVP για την 1η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε τη Φενέρ στο break στην έδρα της Μονακό (95-91) στην παράταση. Μέτρησε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ σε 39 λεπτά στο παρκέ, έχοντας PIR 23, το οποίο ήταν το υψηλότερο ανάμεσα στους συναδέλφους του, οι οποίοι ήταν σε ομάδα που νίκησε.

Ο Χέις - Ντέιβις ήταν MVP και στην 32η αγωνιστική, όταν και σημείωσε τους 50 πόντους απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου.

Bringing that regular season form into the Playoffs 🥶 @NIGEL_HAYES is MVP of Game One, as he helped @FBBasketbol get a crucial Road W and take the lead in the series 🔒



