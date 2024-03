O Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι πλέον ο κάτοχος του απόλυτου ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα στη EuroLeague, σημειώνοντας 50 πόντους κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου!

Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις έγραψε ιστορία το βράδυ της Παρασκευής 29/3 στη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Άλμπα αφού με τους 50 πόντους που πέτυχε απέναντι στους Γερμανούς είναι πλέον ο ρέκορντμαν στη EuroLeague!

Ο Χέις Ντέιβις γέμισε τη στατιστική του με 50 πόντους, 9/11 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 5/7 βολές, δυο ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος στα 29:56 που έμεινε στο παρκέ!

Έτσι ξεπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Σέιν Λάρκιν, όταν πέτυχε 49 πόντους με την Αναντολού Εφές κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στις 29 Νοεμβρίου 2019!

NEW RECORD FOR MOST POINTS IN A SINGLE EUROLEAGUE GAME!!! 💥😳



NIGEL HAYES-DAVIS 50 POINTS!!!!🔥🔥🔥@NIGEL_HAYES l @FBBasketbol pic.twitter.com/MnWhGno792