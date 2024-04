Ο Μάικ Μπατίστ βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ προκειμένου να παρακολουθήσει το Game 1 των play off μεταξύ Παναθηναϊκού-Μακάμπι και γνώρισε τεράστια αποθέωση.

Ένας από τους παίκτες που ήταν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού την τελευταία φορά που η ομάδα πήρε το εισιτήριο για το Final Four ήταν και ο Μάικ Μπατίστ.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκού έχοντας κατακτήσει τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (2007, 2009, 2011), βρέθηκε και πάλι στα λημέρια όπου αγαπήθηκε και αποθεώθηκε όσο λίγοι ξένοι παίκτες.

Όπως ήταν αναμενόμενο... σήκωσε και πάλι το ΟΑΚΑ στο πόδι μόλις εμφανίστηκε στο παρκέ. Ο Μάικ Μπατίστ έδωσε το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και γνώρισε την... ίδια αποθέωση. Σαν μην πέρασε μια μέρα!

Great to see you back home, Mike ☘️💚#paobcaktor - @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/6WBB7v5qSF