Ο Παναθηναϊκός AKTOR στρέφεται στο Game 1 της σειράς με τη Μακάμπι στο ΟΑΚΑ (23/4, 20:30), ενημερώνοντας για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Live the OAKA Experience: PlayOffs Edition».

«Η σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία και συνάμα στην πιο κρίσιμη καμπή της για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Την Τρίτη (23/4, 20:30) και την Πέμπτη (25/4, 21:15), η ομάδα μας υποδέχεται την Maccabi Playtika Tel Aviv στο πλαίσιο των Game 1 και Game 2 των Playoffs της Euroleague, στην πιο «καυτή» έδρα της Ευρώπης, στο «σπίτι» μας, το ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοί μας εξάντλησαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια και για τους δύο πρώτους αγώνες, για να δώσουν στην ομάδα την απαιτούμενη ώθηση στο δρόμο για το Βερολίνο, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την αγάπη, την πίστη και την αφοσίωσή τους σε αυτή.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για όλη τη στήριξή τους από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου, έχει προετοιμάσει δράσεις μοναδικές, που μόνο η εμπειρία του ΟΑΚΑ μπορεί να προσφέρει.

Κατά την άφιξη των φιλάθλων στο γήπεδο, θα μοιραστούν ειδικά χαρτιά, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το πιο εντυπωσιακό πράσινο κύμα.

Είναι γνωστό πως το ΟΑΚΑ αποτελεί την πιο θορυβώδη έδρα της Ευρώπης, κάτι που θα αποδείξουμε και στις επικείμενες κρίσιμες αναμετρήσεις με την Maccabi Playtika Tel Aviv. Για αυτό το λόγο, στο Cube του γηπέδου θα εμφανίζεται μετρητής ήχου ώστε να… σπάσουμε και πάλι όλα τα ρεκόρ των ντεσιμπέλ!

Παράλληλα, μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα επίσημα κανάλια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, δέκα τυχεροί θα βρουν κρυμμένους «θησαυρούς» με μεγάλα χρηματικά έπαθλα κάτω από τις θέσεις τους! Ελάτε στο γήπεδο νωρίς και ανακαλύψτε τα «τυχερά χαρτιά» που θα είναι κρυμμένα στα καθίσματά σας (οι θύρες ανοίγουν την Τρίτη στις 17.30).

Στον περιβάλλοντα χώρο των θυρών, ο πράσινος τροχός της τύχης, τα μπασκετικά Arcade Games του ΟΠΑΠ, το Instacar.gr Fan Zone, το BPme Corner, οι Aircourt και Ninja Course πίστες και άλλα πολλά activations θα σας περιμένουν από το άνοιγμα των θυρών.

Πέραν του μπασκετικού θεάματος η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα προσφέρει στους φιλάθλους της δυνατότητα να διασκεδάσουν με live μουσικά θεάματα. Συγκεκριμένα την Τρίτη θα υπάρξει πριν την έναρξη του αγώνα live saxophone session από τον σαξοφωνίστα Tom Γιαννακόπουλο και live performance από τον Ιταλό ερμηνευτή Alfio Consoli και την ερμηνεύτρια Εμμανουέλα. Την Πέμπτη, ο πιο επιτυχημένος κλαρινετίστας της γενιάς του, Θανάσης Βασιλόπουλος, με την μπάντα του, θα χαρίσει ένα μοναδικό act και θα σας ταξιδέψει με τη μουσική του.

Τα break κατά τη διάρκεια του αγώνα θα είναι και αυτά γεμάτα δράσεις και δώρα. One chance, one shot by iMOB, Kiss Cam by Pame Stoixima για ένα σουτ αξίας 3000€, Airgun by Instacar.gr & Cosmote, Tic Tac Toe by Beyond Meat, είναι λίγα μόνο από τα παιχνίδια που θα διαδραματιστούν στο παρκέ, με πρωταγωνιστές τους φιλάθλους!

Ζήστε την εμπειρία του ΟΑΚΑ από νωρίς.