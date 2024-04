Ο πανηγυρισμός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεζ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ο μεγάλος νικητής στον πολύ κρίσιμο αγώνα στη Γερμανία στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας με 82-75 και «αγκάλιασε» με αυτόν τον τρόπο τη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στη νίκη, έχοντας σημειώσει μάλιστα και ρεκόρ καριέρας στους πόντους, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 14 συνολικά. Ο ίδιος ωστόσο, με ένα εύστοχο τρίποντο έκανε τον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων», Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

