Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα ενώ παράλληλα, ο Χουάντσο και ο Γουίλι ετοιμάζονται να βρεθούν αντιμέτωποι για μία ακόμη φορά φέτος, έπειτα από την επιστροφή τους στην Ευρώπη, έχοντας καταγράψει τη δική τους ξεχωριστή πορεία την τρέχουσα σεζόν στην Euroleague.

Η κανονική διάρκεια της Euroleague φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Όλες οι αναμετρήσεις πλέον μοιάζουν όλο και πιο σημαντικές καθώς οι ομάδες «παλεύουν» ώστε να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν ενόψει των επόμενων γύρων.

Ένας από τους αγώνες που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα, είναι ο αποψινός της Παρασκευή (22/3, 21:15) για την 31η αγωνιστική ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR (19-11) και τη Μπαρτσελόνα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση (20-10) της κατάταξης σε απόσταση… αναπνοής από τους «πράσινους». Ωστόσο, πέρα από το ενδιαφέρον από βαθμολογικής πλευράς, υπάρχει μία οικογενειακή ιστορία που συνοδεύει τις δύο ομάδες. Ο λόγος για τα δύο αδέρφια Ερνανγκόμεθ.

