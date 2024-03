Επεισόδιο προκλήθηκε λίγο πριν από το τέλος του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται από το παιχνίδι.

Ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς θα έληγε ομάδα με την Αναντολού Εφές να έφτανε στην τελική επικράτηση, λίγο μετά τις καθιερωμένες χειραψίες των προπονητών και ενώ απέμεναν 4'' για τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να εκφράσει τα παράπονά του στον τρίτο διαιτητή της αναμέτρησης, Αλμπέρτο Μπαένα.

Προκλήθηκε μικρή ένταση στο παιχνίδι με τον προπονητή των «ερυθρολεύκων» να αποβάλλεται από το ματς. Οι Χρήστος Μπάφες και Χρήστος Παππάς προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον Μπαρτζώκα, ο οποίος και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Georgios Bartzokas loses his cool and gets EJECTED from the game 👀 pic.twitter.com/gwqQenoDjL