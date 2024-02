Η Euroleague φαίνεται πως ετοιμάζεται για την ιστορική βραδιά όπου ο Μάικ Τζέιμς θα γίνει πρώτος σκόρερ.

Σύμφωνα με το BasketNews, στον αγώνα όπου ο Μάικ Τζέιμς θα σπάσει το ρεκόρ των πόντων της Euroleague, θα τηρηθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα συνεχιστεί ο αγώνας.

Όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, μεταξύ όλων των σεναρίων που έχει υπολογίσει η διοργανώτρια αρχή, είναι και αυτό όπου το ρεκόρ θα σπάσει κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Σε αυτή την περίπτωση ο αγώνας θα διακοπεί αμέσως μετά την επίτευξη του ιστορικού αυτού καλαθιού. Σε περίπτωση ωστόσο όπου αυτό συμβεί κατά στο δεύτερο μισό, τότε η αναμέτρηση θα σταματήσει με την πρώτη διακοπή της κανονικής ροής.

Ο Μάικ Τζέιμς μάλιστα θα παραλάβει εκείνη τη στιγμή τη μπάλα του αγώνα, ενώ το παιχνίδι θα συνεχιστεί με διαφορετική! Ο ίδιος είναι μόλις 29 πόντους μακριά από το να περάσει τον Βασίλη Σπανούλη που κατέχει το σχετικό ρεκόρ με 4.455.

