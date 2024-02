Ο Αταμάν έδωσε... δώρο ένα ρεπό στους παίκτες του (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν έδωσε το... δώρο του στους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (74-63).

Πριν από μερικές ημέρες, ο Εργκίν Αταμάν ακύρωσε την κοπή της πίτας, «τιμωρώντας» με αυτόν τον τρόπο τους παίκτες του για την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Άρη.

Μετά την επικράτηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (74-63) ο Τούρκος προπονητής μίλησε στα αποδυτήρια στους παίκτες του.

Και τους έκανε ένα εξαιρετικό δώρο: «Ήταν μία σημαντική νίκη, οπότε αξίζετε ένα ρεπό αύριο».

Δείτε το βίντεο:

“Very important victory, so you deserve an off day for tomorrow”



Coach Ataman’s speech after the home win against @FBBasketbol 💚🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/SJQmJSdE3l