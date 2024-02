Ο Λαρεντζάκης έκλεψε την παράσταση μετά το τέλος του ματς με τη Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από το Μόναχο, δείχνοντας χαρακτήρα μέσα στην έδρα της Μπάγερν. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν καθοριστικός στο τέλος, αφού έβγαλε μια απίθανη ασίστ κάτω από τα πόδια του Ιμπάκα, δίνοντας έτοιμο καλάθι στον Πετρούσεφ, ενώ με δύο δικές του βολές υπέγραψε τη νίκη των Πειραιωτών.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν γινόταν να κρατήσει τα συναισθήματα του και έβγαλε... τρέλα στην κάμερα, φωνάζοντας καλημέρα. Φυσικά η ΚΑΕ έφτιαξε το video για να καλημερίσει τους φίλους της μετά το μεγάλο διπλό.

