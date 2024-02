Mπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Το... turning point της σεζόν» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να δείξει στους παίκτες τους πόσο σημαντικό ήταν το διπλό μέσα στο Μόναχο.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα πολύτιμο διπλό από το Μόναχο και υπέταξε τη Μπάγερν με κορυφαίο τον Γουόκαπ και τον Λαρεντζάκη να... μιλάει στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι Πειραιώτες με αυτή τη νίκη έφτασαν στο 14-11 και βρίσκονται στην 7η θέση της κατάταξης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδειξε στους παίκτες του πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη και στα αποδυτήρια έκανε λόγο για... turning point της σεζόν. Δηλαδή για μια νίκη που μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου, ένα σημείο σημαντικό για τους ερυθρολεύκους.

Coach Bartzokas speaking: “This was the turning point of the season”. ✊🏽🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BAYOLY pic.twitter.com/tBwRF9IwEl