Ο Αϊζάια Κάνααν ήταν «καυτός» πίσω από τα 6μ.75 στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Μπασκόνια, σημειώνοντας 4/4 τρίποντα σε αυτό το διάστημα.

Το καλεντάρι της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια και ο Αϊζάια Κάνααν έδωσε λύσεις με το μακρινό σουτ.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν άχαστος πίσω από τα 6μ.75, σημειώνοντας 4/4 τρίποντα στην πρώτη περίοδο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που προηγήθηκε με 14-17 στο 10'.

Φέτος ο Κάνααν σουτάρει με 45.8% στο τρίποντο, έχοντας 49/107 σε 20 συμμετοχές στη EuroLeague.

.@SiP03 starting with 4/4 from behind the arc...



He's feeling it tonight 😏 pic.twitter.com/YDO3cXgdDS