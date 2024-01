Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Κέμπα Γουόκερ και στη συνέχεια της φάσης ο Σακιέλ ΜακΚίσικ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό μέσα σε αποθέωση.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεσήκωσαν το ΣΕΦ στις αρχές της δεύτερης περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκοψε εντυπωσιακά τον Κέμπα Γουόκερ, ο Τόμας Γουόκαπ μάζεψε την μπάλα, πάσαρε στον Σακιέλ ΜακΚίσικ και εκείνος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για το 22-24.

Going from defense to offense💥#MagicMoment I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/5Nkcubp6Or