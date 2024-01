Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Εργκίν Αταμάν με όλο το σταφ χαλάρωσαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Πρωτοχρονιάτικου βίντεο της ομάδας.

Το Χριστουγεννιάτικο βιντεάκι του Παναθηναϊκού είχε τα δικά του bloopers. Με το απαιτούμενο χιούμορ φυσικά, παίκτες και σταφ φόρεσαν τα γιορτινά τους και μέτρησαν αντίστροφα για την αλλαγή του χρόνου.

Βέβαια ακόμα και αυτά τα μικρά αξεσουάρ αποδείχτηκαν δύσκολα στην εφαρμογή τους, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να αυτοσαρκάζεται για τη μύτη του.

Το αποτέλεσμα φυσικά έδειξε την άλλη όψη μιας ομάδας, μακριά από την πίεση και τα φώτα του παρκέ και των αγώνων.

🎥🎞️ 𝑩𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒐𝒕𝒂𝒈𝒆 🎄



Get a look of what happened behind the scenes while filming our festive videos ☘️



Which is the funniest moment? 🤭#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/A7AruvTkTq