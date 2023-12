Τεόντοσιτς: Ο αγέραστος... μάγος των 58 πόντων του Ερυθρού Αστέρα (vid)

To Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat αναλύει το ρεσιτάλ του απίθανου Τεόντοσιτς κόντρα στην Μακάμπι

Ο Ερυθρός Αστέρας έφυγε με το διπλό κόντρα στη Μακάμπι και αυτό το οφείλει στον μαέστρο του. Ο λόγος για τον φοβερό Μίλος Τεόντοσιτς που έδωσε ρεσιτάλ κόντρα στους Ισραηλινούς και μας θύμισε τα... παλιά.

Ο Σέρβος γκαρντ πλησίασε όλα τα ρεκόρ καριέρας του στην Euroleague ισοφαρίζοντας μάλιστα αυτό των ασίστ με τις 14 (σ. σ. τόσες είχε δώσει και με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας σε αγώνα απέναντι στην Μπασκόνια το 2016) που μοίρασε παράλληλα με τους 27 πόντους με 8/12 σουτ. Ήταν ο ιθύνων νους του Ερυθρού Αστέρα ο οποίος απέκτησε το προβάδισμα από τις αρχές της δεύτερης περιόδου κι εκ τότε δεν το έχασε ποτέ φτάνοντας έως και το +18.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στο... πάρτι που έστησε ο Μίλος που ήταν εντυπωσιακός σε δημιουργία και εκτέλεση.

Από τους 27 πόντους που έβαλε ο Σέρβος γκαρντ, οι 12 προήλθαν από τρίποντα μετά από απομόνωση και catch n' shoot καταστάσεις. Αρχικά πήρε δύο τρίποντα από τις 45 μοίρες αριστερά και ευστόχησε και στα δύο. Επίσης σηκώθηκε δύο φορές σε catch n' shoot καταστάσεις και βρήκε στόχο ισάριθμες φορές. Η πρώτη από την κορυφή και η δεύτερη από τις 45 μοίρες. Πυροβολούσε δίχως έλεος και έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι.

Άλλωστε στην σπουδαία καριέρα του ο Μίλος έχει δείξει πως εκτός από αδιανόητος πασέρ, είναι και εξαιρετικός σουτέρ, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο και κόντρα στους Ισραηλινούς. Σαν το... παλιό καλό κρασί ο Τεόντοσιτς.

O Mίλος είναι καθηγητής στο pick n' roll και δεν είναι λίγες οι φορές που το εκτελεί τέλεια και το κάνει να φαίνεται παιχνιδάκι, όντας ο δημιουργός της ιστορίας. Αυτό έγινε και κόντρα στην Μακάμπι. Εννιά πόντοι του Ερυθρού Αστέρα προήλθαν από ασίστ του Μίλος σε pick n' roll κατάσταση.

Αρχικά έδωσε μία ασίστ στον Μίτροβιτς μετά από άρτια παιγμένο pick n roll. Tο ίδιο έγινε και με τον Μπολομπόι, ο οποίος τελείωσε τη φάση με hook. Έτοιμο καλάθι έδωσε στον Μίτροβιτς και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου που έκοψε στο καλάθι και τελείωσε τη φάση. Η ασίστ του ματς όμως έγινε στον Χάνγκα. Ο Μίλος πήρε το screen από τον Ούγγρο, αλλά είδε δύο παίκτες να τον κλείνουν και να παλεύουν να του πάρουν τη μπάλα. Αλλά με μια τρομερή βουτιά και ένα απίθανο άγγιγμα, βρήκε τον Χάνγκα που σκόραρε για τρεις.

Anyways here we go 😬



Some of the best assists of Milos Teodosic from last night 🧙‍♂️@kkcrvenazvezda



He had 14🤯 pic.twitter.com/Z0G8dJI9Q2