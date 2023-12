Ο Κωνσταντίνος Μελάγιες εξηγεί το κακό δεύτερο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού στην ήττα από τη Βαλένθια, το ρόλο της απώλειας του Πίτερς και την αντίδραση της διοίκησης στον ανόητο των court seat.

Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα και συνήθως ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια όχι μόνο ηττήθηκε δίκαια, αλλά θα πρέπει να αισθάνεται και τυχερός που έστω άγχωσε λίγο τον αντίπαλό του στο τελευταίο δίλεπτο.

Πρόκειται για μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της συγκεκριμένης ομάδας την τελευταία διετία. Πριν βγάλουμε τη χολή μας, ρίξουμε το ανάθεμα και μηδενίσουμε κάθε προσπάθεια ας πάρουμε μία βαθιά ανάσα και ας δεχτούμε απλά πως πρόκειται για ένα παιχνίδι. Μπορεί να συμβεί και μία τέτοια βραδιά. Ωστόσο χθες υπήρξε πλήρη αρμονία κακής απόδοσης από όλους τους παίκτες και για αυτό πόνεσαν τα... μάτια μας. Μπορεί να συμβεί επαναλαμβάνω.

Αυτό που με ξένισε κάπως ήταν η χωρίς λόγο «θολούρα» την ώρα του ματς. Χαζά λάθη, χαμένα lay up, χαμένες βολές, απώλεια μπάλας για διαμαρτυρία για λάθος timimg της πάσας, «παγίδα» στο κέντρο από μόνοι τους και κάρφωμα της Βαλένθια. Ακόμη κι η δήλωση του Γουόκαπ για «καράβια βυθίσματα κλπ» μου δείχνει έναν ανεξήγητο πανικό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα για να «πνίγεται σε μία κουταλιά νερό».

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί βαθμολογικό πισωγύρισμα για τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπασκόνια, έχασαν και από τη Βαλένθια. Εννοείται και στην Euroleague «όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους», όμως αυτό δεν αναιρεί πως για τον Ολυμπιακό τέτοιες ήττες κάνουν το δρόμο του πολύ πιο δύσκολο από όσο ήδη είναι.

Ποτέ δε μου αρέσει να συγκρίνω νίκες ή ήττες. Δεν είμαι της άποψης πως υπάρχει «ρεφάρισμα» μίας αναπάντεχης ήττας με μία εντυπωσιακή νίκη. Για αυτό δε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Στις 17 ομάδες της διοργάνωσης θα συμβούν τέτοιου είδους ήττες, στην έδρα τους και απέναντι σε θεωρητικά εύκολους αντίπαλους. Μοναδική εξαίρεση η Ρεάλ που κι αυτή νομοτελειακά θα την κάνει την... στραβή της, απλά θα έχει ξεφύγει τόσο μακριά που δε θα την πληγώσει.

Το κενό του Πίτερς δεν καλύφτηκε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει δημιουργήσει και φέτος μία ομάδα των πολλών και δεν εξαρτάται από έναν παίκτη και μόνο. Στη συγκεκριμένη βραδιά αυτό δε συνέβη. Η απουσία του Άλεκ Πίτερς έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Εννοείται και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάνω από όλα. Κανένα παιχνίδι μπάσκετ δε μπορεί να στερήσει τη χαρά της γέννησης του δικού σου παιδιού και πολύ ορθώς ο Ολυμπιακός έδωσε άδεια στον Αμερικανό. Βέβαια υπολόγιζαν να γεννήσει μία μέρα νωρίτερα, αλλά ο Πίτερς jr καλοπερνούσε στην κοιλιά της μανούλας του. Δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε οτιδήποτε διαφορετικό και πάντα θα θυμάμαι τη δήλωση του Γιασικεβίτσιους σε μία αντίστοιχη περίπτωση σχετικά με τον Αουγκούστο Λίμα.

Η Βαλένθια είναι η ομάδα που δέχεται τα λιγότερα δίποντα στην Euroleague. Η «pack the paint» άμυνα που παίζει, επιτρέπει το μακρινό σουτ των αντιπάλων και απαγορεύει το τελείωμα από τη ρακέτα. Το μακρινό σουτ λοιπόν σε αυτό το ματς ήταν ακόμη πιο απαραίτητο και ο Ολυμπιακός στερήθηκε των υπηρεσιών του κορυφαίου σουτέρ του ρόστερ του.

Δε θέλω να γίνω κακός, αλλά από την άλλη έχει περάσει αρκετό διάστημα. Ο Σίκμα τον οποίο είχα τεράστια καψούρα ως παίκτη της Αλμπα, δεν είναι παίκτης επιπέδου playoffs. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να ξέρει καντάρια μπάσκετ, αλλά είναι δύο κλικ (όχι ένα) πιο αργός από όλους και δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Ο Πετρούσεφ βρίσκεται ελάχιστες μέρες στον Πειραιά και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Χανόταν σε κάθε φάση, δεν ήξερε τα περισσότερα plays και τον τοποθετούσαν οι συμπαίκτες του στη θέση που έπρεπε να βρίσκεται και στην άμυνα μπερδευόταν στις περιστροφές. Λογικό για έναν παίκτη με 3-4 προπονήσεις.

Για τον Μπραζντέικις θα μπορούσα να κάνω copy paste την παράγραφο για τον Σίκμα. Καλός παίκτης, αλλά όχι για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Μετά από τόσο καιρό δεν έχει προσφέρει κάποια βοήθεια με εξαίρεση ένα ματς. Αναφέρομαι στην Euroleague. Αν ο Λιθουανός ήταν καλός, τότε ο Μπαρτζώκας θα σκεφτόταν νωρίτερα τον Παπανικολάου στη θέση «4», αλλά δεν είχε «τριάρι» γιατί κι ο ΜακΚίσικ προέρχεται από αποχή.

Ο Ολυμπιακός στην επίθεση δεν πήρε τίποτα από τη θέση «4» με εξαίρεση το τελευταίο δίλεπτο του ματς με τα τρίποντα του αρχηγού. Βασικά όμως δεν πήρε τίποτα από καμία θέση.

Το γήπεδο μίκρυνε επικίνδυνα

Ο Ολυμπιακός είχε άθλιο ποσοστό πίσω από τα 6.75. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα στο 36ο λεπτό είχαν 5/27 τρίποντα (18.5%) και απλά με 4/4 στο φινάλε «γλύκαναν» το ποσοστό τους (9/31, 29%). Οσο τα μακρινά τους σουτ έβρισκαν σίδερο τόσο περισσότερο έκλεινε η άμυνα της Βαλένθια. Πιο πάνω ανέφερα τη φιλοσοφία της ισπανικής ομάδας σχετικά με την προστασία του «ζωγραφιστού», οπότε φαντάζεστε τι γινόταν όσο δεν έμπαινε το τρίποντο.

Κάποια σουτ ήταν ελεύθερα και υπό καλές προϋποθέσεις και ορισμένα άλλα ήταν υπό πίεση και βιαστικά. Οσο αστοχούσαν οι Πειραιώτες το γήπεδο αποκτούσε μικρότερες διαστάσεις. Η Βαλένθια έπαιζε ένα κλειστό man to man και εκμεταλλευόταν ταυτόχρονα και τον εκνευρισμό που δημιουργούσε στους παίκτες του Μπαρτζώκα η αστοχία τους.

Με τόσο μικρό γήπεδο, οι χώροι δράσης είχαν εξαφανιστεί. Ούτε drive τα γκαρντ, ούτε low post οι ψηλοί. Τίποτα και κάπως έτσι η set επίθεση δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Με τον Πίτερς στο παρκέ, ο Ολυμπιακός θα είχε βρει μακρινό σουτ από τη θέση «4», η Βαλένθια θα αναγκαζόταν να μαρκάρει πιο έξω και ίσως να κάναμε διαφορετική κουβέντα αυτή τη στιγμή.

Τι έφταιξε στην κακή δεύτερη περίοδο

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πολύ κακό για τον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζώκας ακολούθησε πιστά την τακτική του ως προς το rotation κι έριξε τους παίκτες από τον πάγκο. Η πεντάδα με Γουίλιαμς Γκος, Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ (και μετά Μπραζντέικις), Πετρούσεφ (και μετά Σίκμα) και Μιλουτίνοφ είχε το χειρότερο spacing που θα μπορούσαν να έχουν. Κανονικό μπουλούκι.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην ταυτόχρονη παρουσία τριών παικτών που δεν έχουν ρυθμό. Ο Γκος από τραυματισμό, ο Πετρούσεφ από απραξία στο ΝΒΑ και ο ΜακΚίσικ από απραξία μηνών. Ό,τι έσωζε δηλαδή ο Λαρεντζάκης και ο «Μίλου» που δεν ήταν καλοί όμως. Ο coach το διέγνωσε γρήγορα. Σε άλλες περιπτώσεις θα τους άφηνε να τελειώσουν το ημίχρονο, αλλά χθες προχώρησε σε αλλαγές πιο γρήγορα. Όμως η ζημιά είχε γίνει, ο ρυθμός είχε χαθεί και η πίεση είχε αυξηθεί από τη διψήφια διαφορά που βρέθηκε η Βαλένθια.

Αυτό που εγώ ξέρω είναι πως όταν δεν έχεις ρυθμό και προέρχεσαι από απουσία δεν ξεκινάς να σουτάρεις. Αφήνει το παιχνίδι να έρθει πάνω σου και δεν πας εσύ πάνω στο παιχνίδι.

Lay up και βολές

Ο προπονητής μου στην Αμερική όταν ήμουν μικρός έλεγε, «ο βαθμός συγκέντρωσης σας φαίνεται από τα lay up της προθέρμανσης, τα lay up στον αγώνα και τις βολές». Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε μία ακόμη φορά έχοντας ποσοστό ερασιτεχνικής ομάδας στις βολές (56.3%) και πολλά χαμένα lay up. Πιστεύω χωρίς ίχνος υπερβολής χάθηκαν περίπου 7-8 προσπάθειες ανενόχλητοι, εντελώς μόνοι τους κάτω από το καλάθι.

Ακόμη και σε μία τόσο κακή βραδιά, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το... σώσει αν απλά ήταν συγκεντρωμένος. Δεν το έκανε, έχασε ένα ματς το οποίο έπρεπε να κερδίσει και τώρα θα παίζει με αυξημένη πίεση το επόμενο διάστημα.

Μία «νίκη» και καλή

Ο Ολυμπιακός έχασε τον αγώνα, αλλά κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό όλου του κόσμου. Οχι μόνο του δικού του. Μέσα σε δύο ώρες είχαν βρει τον ανόητο που επιτέθηκε ρατσιστικά στον διαιτητή Μπισάνγκ, του αφαίρεσε το διαρκείας και τον απέκλεισε διά βίου από το ΣΕΦ. Ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν τα κατάφεραν στο παρκέ, αλλά οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος με τους συνεργάτες τους έκαναν αυτό που έπρεπε σε χρόνο dt.

Αυτό με τα court seat φέτος έχει παραγίνει. Τη μία σηκώνεται ένας δίπλα από τον πάγκο και βρίζει τον Μπαρτζώκα, την άλλη ένας δεύτερος αποκαλεί «negro monkey» έναν άνθρωπο. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή.

Ενας ανόητος (sic) ίσως στερήσει από τον κόσμο να δει την ομάδα του στο ΣΕΦ και θα την υποχρεώσει να παίξει σε άδειο γήπεδο.

ΥΓ: Η τριάδα που ακολουθεί με Βίρτους, Βιλερμπάν και Αλμπα εκτός έδρας επιβάλλει τουλάχιστον 2/3 νίκες.

ΥΓ 2: Δε θυμάμαι την τελευταία φορά που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συμφώνησαν σε πρόσωπο κοινής αποδοχής για μία νευραλγική θέση στα δρώμενα του μπάσκετ. Η παρουσία του Ευθύμη Ρεντζιά θα βοηθήσει την Basket League, οι ομάδες τον εμπιστεύονται και είναι από τους πιο κατάλληλους για τη θέση του γενικού Διευθυντή του ΕΣΑΚΕ.

ΥΓ 3: Απόλυτα σωστό σφύριγμα το επιθετικό φάουλ στον Κάνααν πάνω στον Γιόβιτς. Αν υπήρχε κάποιο λάθος ήταν πως δεν χρεώθηκε με αντιαθλητικό ο Κάνααν όπως προβλέπουν οι κανονισμοί για αγκωνιά στο πρόσωπο. Αναφέρω σε όσους δε γνωρίζουν τι λέει ο κανονισμός. Οποιαδήποτε αγκωνιά στο πρόσωπο επιφέρει αντιαθλητικό φάουλ. Οποιαδήποτε αγκωνιά προς το πρόσωπο (που δεν έχει επαφή ωστόσο) επιφέρει τεχνική ποινή.

ΥΓ 4: Δε φτάνει που οι περισσότεροι διαιτητές είναι ανεπαρκείς, δεν μπαίνουν καν στο πνεύμα του αγώνα. Η τεχνική ποινή στον Μάικ Τζέιμς επειδή πανηγύρισε απλά ένα εύστοχο τρίποντο είναι για γέλια.

ΥΓ 5: Η Euroleague επίσης θα πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο της βαθμολογίας της στον πρώτο γύρο. Δε γίνεται να είναι λάθος η επίσημη βαθμολογία της διοργάνωσης επειδή ο αλγόριθμος είναι τέτοιος. Μπερδεύεται ο κόσμος.