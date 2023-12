Μάικ Τζέιμς: «Χάσαμε δίκαια αλλά είναι ντροπή και γελοίο αυτό που έγινε με την τεχνική ποινή»

Ο Μάικ Τζέιμς αναφέρθηκε στην τεχνική ποινή που δέχθηκε τη στιγμή που πανηγύρισε τρίποντο στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο ματς της «Ulker Sports Arena» μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και της Μονακό, ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σ' ένα δύσκολο τρίποντο και το πανηγύρισε με έναν χαρακτηριστικό τρόπο όπως και στα περισσότερα σουτ στα οποία βρίσκει στόχο.

Οι διαιτητές του αγώνα τον χρέωσαν με τεχνική ποινή, με τον ίδιο, αφού παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Φενέρ, να... ξεσπάει κατά αυτής της απόφασης μετά το τέλος του αγώνα.

«Πολύ καλό από τη Φενέρμπαχτσε. Αξίζει όλα τα εύσημα. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε σήμερα» ανέφερε αρχικά στο twitter ο Μάικ Τζέιμς και συνέχισε: «Παρόλα αυτά πρέπει να αναφερθούμε στην τρελή τεχνική ποινή που δέχθηκα σήμερα -ενώ ταγκάροντας την Euroleague ανέφερε-. Αυτό ήταν ό,τι πιο τρελό έχω ακούσει. Είναι ντροπή και γελοίο. Πρέπει να τα πάτε καλύτερα. Αυτό είναι όλο».

Good game by fenerbache. All the praises. We didn’t deserve to win today.



But we got to talk about this wild ass technical i got today. @EuroLeague that’s the craziest most made up shit I’ve ever heard. It’s a disgrace and ridiculous. Y’all have to do better.



That is all….