Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τους επόμενους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες του Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μία περίοδο κατά την οποία θα δώσει συνολικά 9 εντός έδρας αγώνες, με συνολικά 2 ματς της Basket League και 7 αναμετρήσεις της Euroleague.

Όπως ενημέρωσαν με επίσημη ανακοίνωσή τους οι «ερυθρόλευκοι» το ενδιαφερόμενο κοινό που θέλει να βρεθεί πλάι στην ομάδα του Πειραιά, θα μπορέσει να αρχίσει να προμηθεύεται τα «μαγικά χαρτάκια» τα οποία θα του εξασφαλίσουν μία θέση στο Στάδιο Ειρήνης και Φίλιας ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα σε πολύ σημαντικά ματς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προγραμματισμό των φιλάθλων, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 27/11/2023 και ώρα 13:00 θα ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων για τους Ευρωπαϊκούς αγώνες των μηνών ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση σε πρώτη φάση, μέσω του www.olympiacosbc.gr από το www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Οι αγώνες για τους οποίους θα πωλούνται εισιτήρια είναι οι παρακάτω:

Τρίτη 05/12/2023 OLYMPIACOS BC – REAL MADRID (21:15)

Παρασκευή 08/12/2023 OLYMPIACOS BC – FC BAYERN MUNICH (21:15)

Παρασκευή 15/12/2023 OLYMPIACOS BC – VALENCIA BASKET (21:15)

Τρίτη 02/01/2024 OLYMPIACOS BC – EA7 EMPORIO ARMANI MILAN (21:15)

Πέμπτη 04/01/2024 OLYMPIACOS BC – AS MONACO (21:15)

Πέμπτη 18/01/2024 OLYMPIACOS BC – MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV (21:15)

Τρίτη 30/01/2024 OLYMPIACOS BC – ALBA BERLIN (21:15)

Για τα επιπλέον εισιτήρια που θα διατίθενται ανά αγώνα, θα βγαίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η κάρτα ΦΙΛΑΘΛΟΥ του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ είναι υποχρεωτική MONO για τους αγώνες EUROLEAGUE. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή μέσω του site www.olympiacossfp.gr.

Πάρε και εσύ θέση στην εξέδρα και στήριξε με τη δύναμη της φωνής σου την προσπάθεια της ομάδας μας.

December and January are going to be 🔥!



Be There! ✊🏽

🎟️ https://t.co/NoqhDVSRDB#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/kYUsKHlOpv