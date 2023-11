Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Ιωάννης Παπαπέτρου βρέθηκαν στο δεύτερο VIP Lounge που οργάνωσε ο ΠΑναθηναϊκός για τον εκτός έδρας αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου.

Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (10/11) βρέθηκε στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Άλμπα Βερολίνου στην 7η αγωνιστική της Euroleague και επικράτησε με 99-85.

Το «τριφύλλι» είχε την ισχυρή στήριξη των οπαδών του τόσο στις εξέδρες του γηπέδου όσο και στο ΟΑΚΑ όπου και πραγματοποιήθηκε το δεύτερο VIP Lounge από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Όσοι βρέθηκαν στο Μαρούσι, είχαν την δυνατότητα μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας μαζί με τους παίκτες των «πρασίνων» οι οποίοι είναι τραυματίες και δεν ακολούθησαν την αποστολή στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Παναθηναϊκός:

✨The Away Games VIP Club is the new green must 💚



Let’s recap Friday’s vibe and smiles 👌#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/RfhJmsK8RS