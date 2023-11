Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, επικράτησε της Άλμπα μέσα στο Βερολίνο με 99-85 και «έσπασε» το ρόδι στα εκτός έδρας παιχνίδια της φετινής Euroleague. Εντυπωσιακά ποσοστά οι «πράσινοι» στο πρώτο ημίχρονο.

Ο κόσμος έστηνε πάρτι στην εξέδρα της «Mercedes Benz Arena» καθώς περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού έδιναν δυναμικό «παρών» στο Βερολίνο και μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, οι «πράσινοι» κυριαρχούσαν απέναντι στην Άλμπα φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη την οποία και συνδύασαν με πειστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Όταν και είχαν εξωφρενικά ποσοστά ευστοχίας με 22/29 εντός παιδιάς!

Οι «πράσινοι» ηταν απολαυστικοί στο πρώτο μισό του αγώνα ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό και στο υπόλοιπο ματς. Παρόλα αυτά δεν άφησαν τη νίκη να τους ξεφύγει από τα χέρια παρά το γεγονός ότι η Άλμπα επέστρεψε από το +17 του Παναθηναϊκού μειώνοντας και στους 6 πόντους στην τελευταία περίοδο.

Με αυτή τη νίκη η ελληνική ομάδα «έσπασε» και το αρνητικό σερί των τριών συνεχόμενων ηττών επιστρέφοντας στα πετυχημένα αποτελέσματα στην έδρα της Άλμπα ύστερα από οκτώ χρόνια! Στο ματς έκανε ντεμπούτο και ο Κέντρικ Ναν ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι χρειάζεται χρόνο ακόμα προκειμένου να βρει τα πατήματά του σ' ένα καινούργιο περιβάλλον και σε μια τελείως διαφορετική διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Ντίνο Μήτογλου να τελειώνει το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους και 8 ριμπάουντ

Άκρως παραγωγικό και... χορταστικό ήταν το πρώτο δεκάλεπτο στην «Mercedes Benz Arena» καθώς και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ καλά στην επίθεση ή αν προτιμάτε αρκετά άσχημα στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο παρκέ και είχε τον έλεγχο του αγώνα «βγάζοντας» και πολύ καλές συνεργασίες, ειδικά με τον Μπαλτσερόφσκι να «σερβίρει» έτοιμα καλάθια στον Μήτογλου, ο οποίος έκλεισε το δεκάλεπτο με 10 πόντους και 5/5 δίποντα.

Οι «πράσινοι» είχαν πάρει και προβάδισμα με 6 πόντους (21-27) λίγο πριν από το τέλος της 1ης περιόδου (26-27) έχοντας 8/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 2/2 βολές. Εξίσου εντυπωσιακά ήταν και τα ποσοστά της Άλμπα με 5/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 4/4 βολές! Μάλιστα στην 1η περίοδο έκανε ντεμπούτο και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντα και 0/2 τρίποντα (σ.σ. το ένα από το κέντρο με τη λήξη της 1ης περιόδου).

