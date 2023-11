Ο Κέντρικ Ναν έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό κοντρα στην Άλμπα Βερολίνου, σκοράροντας για το 21-25 των «πράσινων» με floater.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βερολίνο για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και ο Κέντρικ Ναν συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των «πράσινων», μολονότι αφίχθη μόλις την περασμένη Τρίτη 7/11 στην Ελλάδα για λογαριασμό του «τριφυλλιού».

Ο Αμερικανός πρώην NBAer πέρασε στο παρκέ στα 2:46 για το φινάλε της πρώτης περιόδου κόντρα στην Άλμπα και λίγο αργότερα σκόραρε με floater για το 21-25 του Παναθηναϊκού.

Εξάλλου, οι «πράσινοι» αγωνίζονται μπροστά σε περισσότερους από 2.000 οπαδούς τους που βρίσκονται στις εξέδρες της Mercedes-Benz Arena του Βερολίνου.

The first points of @nunnbetter_ with @paobcgr right after his EuroLeague debut🟢👇 pic.twitter.com/3u5QBfXQoD