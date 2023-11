Η Παρτίζαν... καρδιοχτύπησε αλλά επικράτησε της Φενέρμπαχτσε, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ξεσπά στην άκρη του πάγκου ύστερα από το χαμένο τελευταίο σουτ των Τούρκων.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε την τελευταία ευκαιρία αλλά το σουτ που επιχείρησε από τα 8 μέτρα βρήκε σίδερο. Κάτι που έδωσε στην Παρτίζαν τη νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Ιτούδη, στο 500ό παιχνίδι του Ομπράντοβιτς στη διοργάνωση.

Κάτι που οδήγησε σε μία... τρελή έκρηξη του Σέρβου προπονητή. Ο Ομπράντοβιτς ύψωσε αρχικά τις γροθιές του και στη συνέχεια ξέσπασε σε μία κίνηση που δεν έχει συνηθίσει να κάνει.

Δείγμα άλλωστε και του πόσο επίπονη είναι η φετινή EuroLeague αλλά και της πίεσης που υπάρχει σε κάθε ομάδα, όταν ο Ομπράντοβιτς ξεσπάει με τέτοιον τρόπο για μία νίκη μόλις στην 7η αγωνιστική.

Zeljko Obradovic's expression at the final whistle tells how important that victory was 🤯pic.twitter.com/PChmeHeQeV