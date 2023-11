O Γιάννης Σφαιρόπουλος βρίσκεται στο «Μαρακανά» και βλέπει από κοντά το ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Λειψία για το Champions League.

Γεύση από Champions League πήρε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το μπάσκετ. Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στο «Μαρακανά» και παρακολουθεί από κοντά τη μάχη του Ερυθρού Αστέρα του Χουάνγκ με την Λειψία για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Μάλιστα μέσω tweet ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα του. Η μπασκετική ομάδα του Ερυθρού Αστέρα αντιμετωπίζει τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη στις 10 Νοέμβρη, με τον Σφαιρόπουλο να πανηγυρίζει πριν λίγες μέρες την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση ως προπονητής των Σέρβων.

My first @ChampionsLeague game in Belgrade!

Good luck @crvenazvezdafk 🔴⚪️ pic.twitter.com/fFwJnC3oGt