Αταμάν: «Να διατηρήσουμε τον Παναθηναϊκό στο κορυφαίο επίπεδο, μου αρέσει η πρόκληση» (vid)

Η Euroleague έκανε αφιέρωμα στον Παναθηναϊκό, με τους Αταμάν, Σλούκα, Παπαπέτρου και Λεσόρ να μιλούν για τα συναισθήματα τους.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα όμορφο αφιέρωμα για τον Παναθηναϊκό που προχώρησε σε rebuild φέτος, έχοντας στον πάγκο τον Εργκίν Αταμάν των δύο τίτλων με την Εφές.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε στην αρχή του video: «Μου αρέσει η πρόκληση. Ήρθε η ώρα για το rebuild και να δώσουμε νέα συναισθήματα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Μου αρέσει η πρόκληση. Όταν είπαμε να κάνουμε το rebuild με μεγάλα ονόματα, αποφάσισα να υπογράψω με τον Παναθηναϊκό. Φτιάξαμε μια πολύ καλή ομάδα. Διαλέξαμε αυτούς τους παίκτες σκεπτόμενοι και τη χημεία της ομάδας. Να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό στο κορυφαίο επίπεδο».

Τη σκυτάλη πήρε ο Παπαπέτρου: «Πάντα ο προπονητής είναι ένας μεγάλος λόγος για έναν παίκτη για να πάρει μια απόφαση. Το ίδιο και για μένα. Ο Αταμάν είναι νικητής. Είμαι περήφανος στην καριέρα μου που παίζω για σπουδαίους προπονητές. Ο Σλούκας είναι σπουδαίος παίκτης. Είμαι χαρούμενος που ήρθε στον Παναθηναϊκό»

Από την πλευρά του ο Σλούκας τόνισε: «Θέλω να δώσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό και από την 17η θέση να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται. Να πάμε στα play-offs και αν είμαστε σε καλή φόρμα εκεί, γιατί όχι να πάμε και στο Final Four».

