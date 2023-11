Η Ζάλγκιρις σπάει όλα τα ρεκόρ με τα συνεχόμενα sold out.

Στη Λιθουανία το μπάσκετ είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία, κάτι που φαίνεται φυσικά σε κάθε ματς της Ζάλγκιρις. Η ομάδα από το Κάουνας ανακοίνωσε πως η Zalgirio Arena θα είναι γεμάτη και κόντρα στη Βιλερμπάν (2/11). Αυτό σημαίνει πως το γήπεδο της Ζάλγκιρις θα είναι sold out για 20η σερί φορά.

Απίθανα πράγματα από τον κόσμο της ομάδας του Μακσβίτις που δημιουργεί υπέροχη ατμόσφαιρα σε κάθε ματς και αποτελεί τον... 13ο παίκτη των Λιθουανών. Παραδίδουν μαθήματα αφοσίωσης στην ομάδα τους. Φέτος η Ζάλγκιρις έχει ξεκινήσει με 3 νίκες και 2 ήττες την πορεία της στη Euroleague και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση κόντρα στη Βιλερμπάν.

20th 𝗦𝗢𝗟𝗗-𝗢𝗨𝗧 in a row! Thank you for your support, green-and-whites! 💚 pic.twitter.com/6u4KqFeOCi