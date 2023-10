O Μάικ Τζέιμς έκανε... τιτίβισμα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός - Παρτίζαν και αποθέωσε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη!

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε μία εξαιρετική τέταρτη περίοδο στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - Παρτίζαν, με την εμφάνισή του να μην περνάει απαρατήρητη από τον Μάικ Τζέιμς!

«Πείτε ό,τι θέλετε για την ικανότητα του Λάρι ή τη σημασία του στην ομάδα, αλλά όταν το ματς φτάνει στην 4η περίοδο, ο τύπος είναι εκεί. Έχει καρδιά», έγραψε ο Μάικ Τζέιμς στο λογαριασμό του στο twitter.

Say what u want about Larry’s skill level or importance on the team but when it gets to fourth quarter brotha man shows up…. Bro got heart