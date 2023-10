Έξαλλος με τη EuroLeague ο Κλάιμπερν: «Πόσες φορές θα πείτε ότι ο Τζέιμς φεύγει από τη Μονακό»;

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μονακό με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Γουίλ Κλάιμπερν τα έβαλε με τους σχολιαστές του EuroLeague TV, ζητώντας σεβασμό για τον Μάικ Τζέιμς!

Η Μονακό πήρε την πρώτη της νίκη στη EuroLeague, αφού επικράτησε με αρκετό κόπο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με σκορ 82-76, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Μάικ Τζέιμς και τον Άλφα Ντιαλό.

Σε ό,τι αφορά τον Τζέιμς, ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 4/8 τρίποντα και 11 ασίστ, σφραγίζοντας την επικράτηση των Μονεγάσκων στο Βελιγράδι.

Φαίνεται, πάντως, ότι η μετάδοση του αγώνα στο EuroLeague TV δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τον Γουίλ Κλάιμπερν και το ζήτημα είχε να κάνει με τις αναφορές στον Τζέιμς.

«Πόσες φορές θα αναφέρετε ότι ο Μάικ Τζέιμς προσπαθεί να φύγει από την ομάδα; Είναι εκεί! Πείτε στους σχολιαστές του αγώνα να σταματήσουν να αναφέρουν αυτά τα πράγματα» εξήγησε χαρακτηριστικά στο Twitter.

@EuroLeague how many time are y’all going to mention Mike James trying to leave the team.. he’s there, so tell the commentators to stop bringing that stuff up!!!!!