Οι παίκτες της Μακάμπι φόρεσαν μπλουζάκια στο ματς με τη Βαλένθια για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς.

Μπορεί η Μακάμπι να αγωνίζεται στη Βαλένθια για τη Euroleague, ωστόσο οι άνθρωποι της σκέφτονται τα όσα γίνονται μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αφού ο πόλεμος συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή με άμαχο πληθυσμό να πέφτει νεκρός. Οι παίκτες της Μακάμπι φόρεσαν μπλουζάκια «φέρτε τους σπίτ τώρα» για τους 200 άτομα που φέρεται να κρατούνται όμηροι στη Γάζα από τη Χαμάς. Για το ματς έχουν επιστρατευθεί 700 αστυνομικοί, ενώ σε τρεις ημέρες η Μακάμπι ταξιδεύει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

200 hostages are being held in Gaza by terrorist group Hamas #BringThemHomeNow



📸 Miguel Ángel Polo/Valencia Basket pic.twitter.com/ZdMUkuOJNv